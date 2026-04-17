Notfälle: Entsetzen über tödlichen Arbeitsunfall in Lederfabrik

Drei Menschen sterben, zwei sind lebensgefährlich verletzt: In Hessen sorgt ein Unfall in einer Lederfabrik für tiefe Betroffenheit.
Runkel - Dieser Tag wird den Menschen im beschaulichen Runkel in Mittelhessen wohl noch lange in Erinnerung bleiben: Drei tote Arbeiter und zwei lebensgefährlich Verletzte sind nach einem tragischen Unglücksfall in einer Grube zu beklagen. Mehr als 150 Einsatzkräfte - viele von ihnen in Schutzanzügen und mit Atemschutz ausgestattet - werden in einer eigens aufgebauten Schleuse dekontaminiert. Erst dann dürfen sie den Einsatzort in einer Lederfabrik und Pelzgerberei verlassen.