Feuer bricht im Keller aus Gebäudebrand ruft Schonacher Feuerwehr auf den Plan

Ein Gebäudebrand in der Straße "Am Mühleberg" hat am Samstag die Schonacher Feuerwehr auf Trab gehalten. Das Feuer, das im Keller ausbrach, griff schnell bis auf Teile des Dachs über.