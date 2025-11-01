Notfälle: Drei deutsche Bergsteiger in Südtirol getötet

Beim Abgang einer Lawine im Ortlergebirge werden zwei Gruppen erfasst. Drei Menschen sterben vor Ort. Nach zwei weiteren wird noch gesucht.
Bozen - Bei einem Lawinenunglück in Südtirol sind drei deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Nach Angaben der italienischen Bergwacht wurde ihre Gruppe im Ortlergebirge am Nachmittag bei einem Aufstieg von der Lawine erfasst. Zwei weitere Bergsteiger - ebenfalls Deutsche - würden noch vermisst, hieß es. Die Suche nach den beiden wurde am Abend wegen der Dunkelheit unterbrochen. Sie soll am Sonntag fortgesetzt werden.