Notfälle: Deutscher stirbt beim Tauchen vor Elba

Beim Tauchen vor Elba kommt ein 80 Jahre alter deutscher Urlauber ums Leben. Im Urlaub auf der italienischen Insel macht ein 80-jähriger Bundesbürger einen Tauchgang. Im Wasser verliert er das Bewusstsein. Alle Hilfe kommt zu spät.







Livorno - Tragisches Ende eines Tauchgangs: Vor der italienischen Mittelmeerinsel Elba ist ein 80 Jahre alter Deutscher ums Leben gekommen. Der Urlauber verlor am Nachmittag plötzlich das Bewusstsein, während er in der Nähe der Gemeinde Campo an der Südküste im Wasser war, wie die Rettungsdienste am Abend mitteilten. Er konnte von anderen Tauchern nach oben gebracht werden. Alle Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben jedoch ohne Erfolg.