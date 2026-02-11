1 Die Mutter von TV-Moderatorin Savannah Guthrie wird seit Tagen vermisst. (Archivfoto) Foto: Evan Vucci/AP/dpa Seit mehr als einer Woche wird die 84-jährige Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Der Fall sorgt in den USA für große Aufmerksamkeit. Was bisher bekannt ist.







Tucson - Rund zehn Tage nach dem plötzlichen Verschwinden von Nancy Guthrie fehlt von der Mutter von US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie weiterhin jede Spur. Nun veröffentlichte die Bundespolizei FBI Fotos und Videomaterial zu einem maskierten Verdächtigen. Und Ermittler durchkämmen die Nachbarschaft und befragen Leute, wie US-Medien berichten. In den Vereinigten Staaten sorgt der Fall für zahlreiche Spekulationen - selbst der Präsident schaltete sich ein. Was bisher bekannt ist - und was nicht.