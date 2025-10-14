Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei rücken zu einem Landhaus nahe Verona aus. Berichten zufolge kommt es plötzlich zu einer Explosion.
Castel D'Azzano - Bei einer Explosion während eines Polizeieinsatzes in Norditalien sind laut Medienberichten drei Polizisten ums Leben gekommen. Wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa berichtete, wurden weitere Einsatzkräfte bei dem Vorfall in Castel D'Azzano südlich der Stadt Verona verletzt. Demnach war die Polizei gerade dabei ein Landhaus zu räumen, in dem sich drei Menschen befunden hatten.