Notfälle: Behörden bestätigten Flugzeugabsturz in Peking - Pilot tot

Mitten im Zentrum Pekings kracht ein Flieger in ein Hochhaus. Fast einen Tag lang schweigen die Behörden und Staatsmedien über den Fall. Nun gibt es erste offizielle Angaben.
Peking - Einen Tag nach dem Aufprall eines Leichtflugzeuges gegen den größten Wolkenkratzer Pekings hat die Stadtregierung den Fall bestätigt und Details öffentlich gemacht. Wie der Bezirk Chaoyang mitteilte, befand sich an Bord des einmotorigen Zweisitzers ein Pilot, der ums Leben kam. 13 weitere Menschen wurden demnach vor Ort verletzt. Die zuständigen Behörden untersuchten den Vorfall, hieß es weiter.