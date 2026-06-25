1 Das Erdbeben der Stärke 7,5 in Venezuela ist nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS das Stärkste seit mehr als einem Jahrhundert. Foto: Javier Campos/AP/dpa Gleich zweimal erzittert am Mittwoch die Erde in Venezuela. Das stärkere der beiden Beben ist nach Angaben der US-Erdbebenwarte das schwerste seit mehr als einem Jahrhundert.







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Caracas - Das Erdbeben der Stärke 7,5 in Venezuela ist nach Angaben der geologischen US-Behörde USGS das Heftigste in dem südamerikanischen Land seit mehr als einem Jahrhundert. Ein noch stärkeres Beben der Stärke 7,7 gab es zuletzt im Jahr 1900 nordöstlich der Hauptstadt Caracas vor der Küste Venezuelas, wie aus Daten der Organisation hervorgeht.