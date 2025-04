Notfälle: Auto fährt in US-Schule: Mindestens vier Menschen tot

1 Vier Menschen im Alter von 4 bis 18 Jahren sterben, als ein Auto in eine Schule rast. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa

Ein Auto rast am Nachmittag in einer US-Kleinstadt in eine Schule. Mindestens vier Menschen kommen ums Leben. Das jüngste Opfer ist vier Jahre alt.









Chatham - Ein Auto ist in der Kleinstadt Chatham im US-Bundesstaat Illinois in ein Schulgebäude gerast, wodurch mindestens vier Menschen im Alter von 4 bis 18 Jahren getötet wurden. Weitere Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die State Police Illinois auf der Plattform X mit. Der Fahrer habe allein in dem Auto gesessen und sei unverletzt geblieben, aber dennoch ins Krankenhaus gebracht worden. Über mögliche Hintergründe des Vorfalls gab es zunächst keine Informationen.