Notfälle: Auto fährt in Bushaltestelle – drei Verletzte in Gießen

Danach sei der Mann weitergefahren und habe seinen Wagen später gestoppt, hieß es. Der 32-Jährige aus Aserbaidschan, der in Gießen lebt, wurde von der Polizei festgenommen. Ein Polizeisprecher wollte sich nicht zu der Frage äußern, ob die Ermittler von einem Unfall oder einem zielgerichteten Verhalten des Fahrers ausgehen. "Die genaueren Umstände des Sachverhalts sind derzeit nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen", sagte der Sprecher. Die Polizei hat den Bereich an der Südanlage abgesperrt.