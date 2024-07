Das Abitur ist geschafft – 35 Abiturienten des Nagolder Wirtschaftsgymnasiums feiern ihren Abschluss in der Stadthalle in Nagold. Die Jahrgangsbeste erreichte einen Schnitt von 1,1.

Dabei wurden den 35 Abiturientinnen und Abiturienten des Wirtschaftsgymnasiums der Kaufmännischen Schule Nagold feierlich die Zeugnisse der allgemeinen Hochschulreife überreicht.

Jahrgangsbeste ist Celina Brenner mit einem Schnitt von 1,1. Der diesjährige Jahrgang erzielte einen Gesamtschnitt von 2,4.

Am frühen Abend feierten die Abiturienten die Übergabe ihrer Reifezeugnisse in der Stadthalle in Nagold. Unter Beifall zogen diese gemeinsam in die Halle ein und eröffneten den Abiball samt Zeugnisübergabe.

Anja Breitling. „Es braucht Menschen wie euch“

Schulleiterin Anja Breitling hob unter anderem hervor: „Es braucht Menschen wie euch, ihr habt das Wissen, die Bildung, ihr seid mutig und ihr seid neugierig auf das Leben.“ Sie bedankte sich bei allen Kolleginnen und Kollegen für ihr Engagement während der letzten drei Jahre. Abschließend wünschte sie den Abiturienten gute Entscheidungen, gute Erfahrungen und gute Wegbegleiter: „Euer Abitur, die Bilanz eures Könnens, ist keineswegs nur Dekoration und viel mehr als ein schöner Nachweis in eurem Lebenslauf. Euer Abitur hat mit der Aufgabe zu tun, das Erlernte nun anzuwenden.“

Gratulation und Rückblick auf vergangene drei Jahre

Als Vertreterin des Elternbeirates gratulierte Patricia Henrich und wünschte, dass der zukünftige Weg möglichst wenig steinig sei, sondern voller toller Erfahrungen, spannender Begegnungen und unvergesslicher Momente.

Die Abiturientin Nicole Luft begann ihre Rede mit einem Rückblick auf die vergangenen drei Jahre an der KSN, die für ihre Mitschülerinnen und Mitschüler eine bedeutende Zeit voller Herausforderungen und unvergesslicher Momente darstellten. „Wir haben so viel zusammen erlebt.“

Die Klassenlehrer Clea Dürner, Marco Bebek, Désirée Schnurer und Valentin Wais ließen die vergangenen drei Jahre in einem Video nochmals Revue passieren. Am Ende waren sie sich einig, dass sie den Jahrgang schon ein wenig vermissen werden.

Katja Lorenz, Abteilungsleiterin des Wirtschaftsgymnasiums, leitete die feierliche Zeugnisübergabe ein und überreichte 35 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Reifezeugnisse. Im Anschluss daran feierten die Absolventinnen und Absolventen mit ihren Familien, Freunden und dem Lehrerkollegium der KSN ihr erfolgreiches Abitur in der feierlich geschmückten Stadthalle in Nagold.

Preisträger und Preisträgerinnen der Wirtschaftsschule Nagold Foto: Jennifer Heitmar

Sonderpreise

Sonderpreise für besondere Leistungen in den jeweiligen Fächern erhielten: KSN-Preis Fremdsprachen: Marlin-Carlotta Schütz

KSN-Preis Ethik: Marlin-Carlotta Schütz

KSN-Preis Sport: Benjamin Walz Sparkassen-Preis (Privates Vermögensmanagement): Celina Brenner

Förderpreis von Rotary Club: Kevin Allgaier / Lena Breitling

Preis der Gesellschaft Deutscher Chemiker: Marlin-Carlotta Schütz

Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft: Hoa Truong

Karl-von-Frisch-Preis (Biologie): Celina Brenner

Paul-Schempp-Preis (Evangelische Religion): Celina Brenner

Preis der Landeszentrale für politische Bildung (Geschichte mit Gemeinschaftskunde): Micha Dürr

Schulpreis Ökonomie (Südwestmetall) fürs Profilfach Volks- und Betriebswirtschaftslehre: Micha Dürr

Scheffelpreis (Deutsch): Nicole Luft

e-fellows-Stipendium: Kevin Allgaier, Celina Brenner, Lena Breitling, Micha Dürr, Nicole Luft, Jasmin Schneider, Marlin-Carlotta Schütz, Benjamin Walz

Preis des Fördervereins der KSN e.V.: Celina Brenner mit einem Abitur von 1,1

Zuerkennung von Preisen und Belobigungen:

Preise: Kevin Allgaier, Celina Brenner, Micha Dürr, Marlin-Carlotta Schütz Belobigungen: Lena Breitling, Nicole Luft, Jasmin Schneider, Benjamin Walz

Die Abiturientinnen und Abiturienten:

J2/1: Nathalie Ade, Emily Mia Borkhart, Celina Brenner, Emma Sophie Dörner, Nazli-Ahu Fidan, Annabell Henrich, Valeria Lanza, Pavels Luciks, Maxime-Noah Marquardt, Neo-Levin Nagy, Katja Riehle, Jasmin Schneider, Hoa Truong, Benjamin Walz, Jennifer Zidek, Frederik Zwönitzer

J2/2: Kevin Allgaier, Lena Breitling, Adriana Cancar, Ilayda Ciftci, Micha Dürr, Tamara Feichtinger, Laura Frizler, Jara Hammann, Lena Hollung, Maximilian Jäger, Annabell Jost, Luca Salvatore Kaden, Niklas Kaus, Wiebke Koll, Nicole Luft, Eva Martinho Nunes, Süeda Öcalan, Malin-Carlotta Schütz, Luisa Sticke