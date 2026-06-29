1 Das Gerichtsverfahren rund um Cooks Personalie läuft in unterer Instanz weiter. (Archivbild) Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa Vergangenes Jahr hat Trump verkündet, die Fed-Vorständin Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen. Doch mehrere Gerichte stoppten ihn. Jetzt steckt er erneut eine Niederlage ein.







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Washington - US-Präsident Donald Trump hat im Streit mit der US-Notenbank eine Niederlage vor Gericht erlitten. Der Oberste Gerichtshof in den USA wies einen Antrag der Regierung ab - somit kann Notenbank-Vorständin Lisa Cook vorerst im Amt bleiben. Das Gerichtsverfahren rund um ihre Personalie läuft in unterer Instanz weiter.