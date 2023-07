Auch in der vergangenen Bundesliga-Saison 2022/2023 hat unsere Redaktion wieder Lesernoten und Redaktionsnoten für die Weiß-Roten vergeben und gesammelt. Eine Übersicht der besten und schlechtesten Gesamtnoten im VfB-Kader.

Erst in der Relegation gegen den Hamburger SV konnte der VfB Stuttgart den Klassenerhalt endgültig unter Dach und Fach bringen. Nach jedem Saisonspiel vergaben unsere Leser und unsere Redaktion Noten für die Weiß-Roten. Die Planungen für die neue Saison schreiten schon voran. Zeit also, die Lesernoten, Redaktionsnoten und Gesamtnoten für die Saison 2022/2023 auszuwerten.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart Transfermarkt VfB-Youngster ein Thema bei Austria Wien Der Transferticker unserer Redaktion bildet alle Entwicklungen, News und Gerüchte auf dem Transfermarkt rund um den VfB Stuttgart ab.

Eine Note erhält ein Spieler erst ab einer Spielzeit von 15 Minuten. Ebenfalls fielen die Spieler aus der Auswertung, die, wie unter anderem Ahamada, den VfB Stuttgart während der Saison verließen. Mavropanos, Millot, Bredlow & Co. – 23 Spieler haben mindestens einmal eine Benotung erhalten und es in die Bildergalerie geschafft. Klicken Sie sich durch die Durchschnittsnoten der VfB-Spieler in dieser Saison!