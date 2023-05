1 Apotheker Martin Müller und seine Kollegen aus der Region machen sich Sorgen um die Zukunft. Foto: Decoux

Die Pharmazeuten der Region wollen am 14. Juni streiken – nur einen Notdienst soll es an diesem Tag geben. Der Kippenheimer Apotheker Martin Müller hat mit unserer Redaktion über die Hintergründe gesprochen.









„Apotheken streiken“ – diesen Betreff trägt die E-Mail, die am Montagnachmittag an alle Apotheken in Lahr und den Umlandgemeinden der südlichen Ortenau gesendet wurde. Unterzeichner ist Martin Müller, Inhaber der Karls-Apotheke in Kippenheim und Mahlberg. In seiner Nachricht weist er seine Kollegen auf den Protesttag am Mittwoch, 14. Juni, hin.