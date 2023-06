Viele Lahrer Pharmazien beteiligten sich am bundesweiten Protesttag – aber nicht alle. Die Notdienst-Apotheken sind am Mittwoch in Kippenheim und Seelbach.

Um auf die finanzielle Situation aufmerksam zu machen, bleiben am heutigen Mittwoch, 14. Juni, zahlreiche Apotheken in der Region zu. Denn viele beteiligen sich am bundesweiten Protesttag, darunter auch die Apotheke am Storchenturm.

Zahlreiche Plakate im Schaufenster weisen auf den Protesttag hin. Zwar werde man am Mittwoch geschlossen haben, das Personal sei jedoch vor Ort und werde die Patienten über die Hintergründe informieren, hieß es am Dienstag auf Nachfrage unserer Redaktion.

Auch die Schloss-Apotheke in Lahr wird am Mittwoch schließen, verkündet ein Plakat im Schaufenster. Geöffnet haben wird dagegen die Lamm-Apotheke, dort beteiligt man sich nicht am Protesttag und wird regulär geöffnet haben. Insgesamt jedoch dürften in Lahr und Umland die meisten Pharmazien geschlossen haben.

Notdienste in Kippenheim und Seelbach

Wie vom Kippenheimer Apotheker Martin Müller schon Ende Mai angekündigt, wird die von ihm betriebene Karls-Apotheke in Kippenheim eine Notdienstversorgung anbieten, ebenso die Kloster-Apotheke in Seelbach.

Verband fordert mehr Geld pro Rezept

Hintergrund des Protesttags ist die Vergütung für die Ausgabe von rezeptpflichtigen Medikamenten. Pro Arznei erhält eine Apotheke bei der Abrechnung von der Krankenkasse einen Festbetrag von derzeit 8,35 Euro. Eine der Forderungen der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) ist die Anhebung dieses Betrags auf 12 Euro sowie eine Regelung zur regelmäßigen Erhöhung.