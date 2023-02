1 Wo ist der nächste Augenarzt-Notdienst? Eine weitere Leserin berichtet von Fahrten über insgesamt 180 Kilometer, bis sie behandelt wurde und ihre Medikamente hatte. Foto: blackday_stock.adobe.com / Montag: Kieninger

Unsere Berichterstattung über die Odyssee einer Patientin zum augenärztlichen Notdienst hat etliche Reaktionen hervorgerufen. Eine Leserin aus dem Kreis berichtet von der verzweifelten Suche nach einem Arzt und insgesamt 180 Kilometern Fahrt.















Kreis Rottweil - Es ist wie so oft: Wenn unsere Redaktion exemplarisch einen Fall aufgreift, sei es bei Schockanrufen oder bei Problemen im Gesundheitssystem, erkennen sich viele unserer Leser darin wieder.

So auch beim Thema augenärztlicher Notdienst. Der treibt manchen Bürger, der tatsächlich in Not ist, nämlich zur Verzweiflung. Was vielen nicht bewusst ist: Für Bürger im Kreis Rottweil erstreckt sich das Notdienstgebiet auch auf die Kreise Schwarzwald-Baar, Sigmaringen, Tuttlingen und Zollernalb. Sprich: Es kann sein, man wohnt in Schramberg und muss nach Sigmaringen fahren. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) ist das große Gebiet darin begründet, dass die Augenärzte sonst zu oft an der Reihe seien. Und das sei ihnen nicht zuzumuten.

Zuzumuten sind den Patienten dafür stundenlange Fahrten. Wir hatten zuletzt von einer Leserin berichtet, die nach Ebingen fuhr, dort dann aber nicht einmal behandelt wurde. Eine andere Leserin, die sich nun an uns wendet, bringt es gar 180 Kilometer, die sie auf der verzweifelten Suche nach einer schnellen Behandlung gefahren ist.

Ähnlich belastende Odyssee

"Ich habe im Dezember als ›augenärztlicher Notfall‹ eine ähnlich belastende Odyssee mitgemacht", berichtet sie. An einem Donnerstagabend gegen 23 Uhr habe sie plötzlich auf einem Auge nichts mehr sehen können, nur noch Hell und Dunkel wahrnehmen. Über die Nummer 116 117 sei sie mit dem augenärztlichen Notdienst verbunden worden. "Der Arzt dort sagte mir, er sei nun schon zu Hause und riet mir, am nächsten Morgen meine Augenarztpraxis in Rottweil aufzusuchen. Doch da erreichte ich telefonisch niemanden, auch am Nachmittag nicht."

Deshalb ließ sie sich letztlich dorthin fahren. Obwohl die Praxis bis 17 Uhr geöffnet sein sollte, sei kurz nach 16 Uhr kein Arzt mehr anwesend gewesen. "Die Sprechstundenhilfen vermittelten mir daraufhin einen Notfalltermin, aber erst um 22 Uhr in der gleichen Praxis – also nochmal fünf Stunden warten!"

Bangen wegen eines möglichen Augeninfarkts

Erneut in der Praxis angekommen, sei sie dann kurz untersucht und vom Arzt gedrängt worden, sofort zur Augenklinik nach Tübingen zu fahren – das war dann gegen 23 Uhr. "Aber auch hier wartete ich mehr als eine Stunde auf die Untersuchung, und das dringend benötigte Medikament konnte ich erst am nächsten Vormittag in der Apotheke holen. So habe ich mehr als 24 Stunden auf eine genaue Diagnose warten müssen und noch weitere zehn Stunden, bis ich das erforderliche Medikament hatte", so das frustrierte Fazit der Leserin.

Sie sei schon erschrocken, als sie gelesen habe, die Symptome hätten auch einen Augeninfarkt bedeuten können, der innerhalb von 90 Minuten behandelt werden muss. Dass sie mit derartigen Symptomen mit zweimal nach Rottweil und einer Fahrt nach Tübingen hin und zurück insgesamt 180 Kilometer fahren musste findet sie alles andere als normal. Und die Aussagen der Kassenärztlichen Vereinigung, dass Notfälle ja eher selten seien, hält sie für "ziemlich verharmlosend".

Nummer 116 117 oft nicht erreichbar

Die Schilderungen sind keine Einzelfälle, das zeigen weitere Kommentare und Reaktionen, auch in den Sozialen Netzwerken. Besonders oft bemängelt wird außerdem, dass die Nummer 116 117, die Auskunft über den Notdienst gibt, schlecht bis gar nicht erreichbar sei. Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung hatte dazu jüngst erklärt, man wisse um die schlechte Erreichbarkeit und wolle das Personal in den Call-Centern deutlich aufstocken. Wann dies aber gelinge, sei nicht absehbar.

Arzt entschuldigt sich

Die Leserin, die in Ebingen nicht behandelt wurde, weil der Arzt entgegen der Vereinbarung wohl schon gegangen war, hat übrigens auch eine Reaktion erhalten. Der zuständige Arzt habe sich bei ihr entschuldigt. Er sei noch über Handy erreichbar gewesen. Sie hatte jedoch die Nummer nicht.

Im Netz gibt es außerdem Verständnis für die relativ langen Wartezeiten in Tübingen. So schreibt eine Leserin: "Es wäre ja hilfreich, wenn die 116117 wenigstens erreichbar wäre, um zu erfahren, wer überhaupt Notdienst hat. So muss man dann nach Tübingen fahren in ein verständlicherweise total überlastetes Krankenhaus, da alle diesen Weg gehen müssen."

Übrigens: Der Kreis Rottweil ist in der Bedarfsplanung der KV, Stand Juni 2021, für weitere Augenärzte "gesperrt".