1 Touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen im Kreis Rottweil sind ab Donnerstag wieder möglich. Auch Campingplätze dürfen öffnen. (Symbolfoto) Foto: Leszek – stock.adobe.com

Es geht in die richtige Richtung: Da die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Rottweil an fünf Werktagen unter 100 gefallen ist, gilt nicht mehr die Bundesnotbremse. Ab Donnerstag gelten wieder mehr Freiheiten. Zudem will das Landratsamt mehr Informationen über die Pandemie veröffentlichen.

Kreis Rottweil - Seit Montag ist im Einzelhandel für Kunden wieder Einkaufen mit Termin ("Click & Meet") möglich. Ab dem kommenden Donnerstag (Fronleichnam) wiederum sind im Kreis – an diesem Tag selber natürlich entsprechend der Feiertagsregelungen – weitere Lockerungen der Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie möglich. Darauf weist die Kreisbehörde hin.

Ab Donnerstag gilt’s

Nach über einem halben Jahr Lockdown dürften unter anderem nun auch Gastronomie sowie kulturelle, touristische und Freizeiteinrichtungen unter Auflagen wieder öffnen, die Ausgangsbeschränkung falle weg und Grundschulen könnten wieder in den Regelunterricht wechseln. Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Dienstag für den Kreis Rottweil einen Sieben-Tage-Inzidenzwert (pro 100.000 Einwohner) von 64,3 ermittelt. Damit hat der Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen den Inzidenzwert von 100 unterschritten. Samstage gelten ebenfalls als Werktage. Sonn- und Feiertage werden nicht gezählt.

Den Wert von 100 hat der Landkreis zuletzt erstmals am Donnerstag, 27. Mai, (Tag 1) mit 91,5 unterschritten. Damit endet die Phase der sogenannten Bundesnotbremse am Donnerstag. Am gleichen Tag tritt die erste Öffnungsstufe nach der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg in Kraft.

Landrat Wolf-Rüdiger Michel äußert: "Der Landkreis Rottweil und seine Bürgerinnen und Bürger lassen mit diesem weiteren Öffnungsschritt hoffentlich das Joch der Bundesnotbremse endgültig hinter sich, vor allem auch die nächtliche Ausgangsbeschränkung. Viele verstehen ohnehin das Räderwerk der vielen Reglementierungen nicht mehr. Mit etwas Glück geht es nun weiter auf eine Inzidenz unter 50."

Mehr Infos auf einen Blick

Die Landkreisverwaltung will – auch nach einiger öffentlicher Kritik – mehr Informationen sammeln, zusammentragen und in einer Art Dashboard digital zugänglich machen. Das kündigt Gerald Kramer, Dezernatsleiter für Steuerung, Verwaltung, Schulen, Straßen, im Gespräch mit Medienvertretern an. Auf der Plattform sollen eigene Daten zur Pandemie mit Daten von den Impfzentren, des RKI, den Krankenhäusern und anderen zusammengeführt werden. In der kommenden Woche könnte das Dashboard bereits online stehen – wenn technisch alles funktioniert, so der Hinweis.

Landrat Michel wiederum verteidigte das Impftempo im Kreis Rottweil. Auch daran wurde zuletzt Kritik geäußert. Nach der Darstellung des Landrats sehe es beim Kreis Rottweil im Vergleich zu Landkreisen ähnlicher Ausprägung sehr gut aus. Michel beruft sich auf eine Auswertung des Sozialministeriums nach Postleitzahlen. Demnach belege der Kreis Rottweil bei der Impfquote den ersten Platz. In Zahlen ausgedrückt: 40,7 Prozent der Kreisbewohner seien erstgeimpft, 15,7 Prozent davon hätten eine zweite Spritze erhalten. Bislang sind 66 257 Impfdosen im Kreisimpfzentrum, bei den Hausärzten und durch mobile Impfteams verabreicht worden. Davon 20 758 Spritzen wurden für eine Zweitimpfung aufgezogen.

Ab Donnerstag treten im Landkreis unter anderem folgende Öffnungsschritte in Kraft:

Treffen im öffentlichen und privaten Raum

Solche sind mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten wieder erlaubt. Nicht mitzuzählen sind hierbei zu den Haushalten zugehörige Kinder bis einschließlich 13 Jahren sowie genesene und vollständig geimpfte Personen. Paare, die nicht zusammenleben, zählen als ein Haushalt. Dies gilt auch für private Feiern wie Hochzeiten oder Geburtstage.

Ausgangsbeschränkungen

Die Ausgangsbeschränkungen der Bundesnotbremse von 22 bis 5 Uhr entfallen.

Einzelhandel

Im Einzelhandel ist entweder ein Kunde pro 40 Quadratmeter mit Voranmeldung ohne Testkonzept oder zwei Kunden pro 40 Quadratmeter ohne Voranmeldung aber mit 3G-Nachweis (getestet, geimpft oder genesen) erlaubt. Bei Geschäften mit Produkten des täglichen Bedarfs bleiben weiterhin die Hygienebedingungen gültig, eine Test- beziehungsweise Terminpflicht besteht nicht.

Körpernahe Dienstleistungen

Bei körpernahen Dienstleistungen wie Friseuren und Fußpflege ist die Vorlage eines 3G-Nachweises nur noch erforderlich, sofern während des Besuchs nicht durchgehend eine medizinische Maske getragen werden kann. Es besteht weiterhin Terminpflicht.

Gastronomie

Gastronomische Betriebe dürfen von 6 bis 21 Uhr öffnen. Kontaktdokumentation sowie 3G-Nachweis (getestet, geimpft oder genesen) müssen gewährleistet sein. Tische müssen mit mindestens 1,5 Meter Abstand gestellt sein; innen gilt eine zusätzliche Beschränkung von einem Gast pro 2,5 Quadratmeter Gastraumfläche. Liefer- und Abholdienste sind weiterhin generell erlaubt.

Tourismus

Touristische Übernachtungen in Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen oder auf Campingplätzen dürfen ebenfalls wieder öffnen. Gäste ohne Genesenen- oder Impfnachweis müssen alle drei Tage einen negativen Coronatest vorweisen. Touristischer Verkehr wie mit Reisebussen oder Museumsbahnen sind mit maximal halber Sitzplatzbelegung und 3G-Nachweis ebenfalls wieder möglich. Außerdem müssen sich Start- und Zielort mindestens in Öffnungsstufe 1 befinden.

Lehrveranstaltungen, Nachhilfe, Kunst- und Musikunterricht

Erlaubt sind mit 3G-Nachweis Lehrveranstaltungen im Freien an Hochschulen und Akademien bis 100 Personen, Kurse an Volkshochschulen bis zehn Personen innen und bis 20 Personen außen.

Nachhilfeunterricht ist bis zehn Schüler mit 3G-Nachweis möglich. Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen können mit bis zu zehn Schülern und 3G-Nachweis unterrichten.

Gesangs-, Tanz- oder Blasmusikunterricht beziehungsweise Sportkurse sind allerdings nicht erlaubt.

Vorausgesetzt wird ebenfalls ein Test- und Hygienekonzept (tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort und Kontaktdokumentation).

Sport

Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport ist in Sportstätten außen bis 20 Personen mit 3G-Nachweis erlaubt. Profisport wird im Freien mit bis 100 Zuschauern ermöglicht.

Auch hier ist ein Test- und Hygienekonzept Vorgabe (tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnahmen vor Ort und Kontaktdokumentation).

Ballett- und Tanzschulen sind für den Publikumsverkehr noch geschlossen.

Kontaktarmes Training mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten ist erlaubt; Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 Jahre (bis 14. Geburtstag) werden nicht mitgezählt.

Religionsausübung

Veranstaltungen zur Religionsausübung, etwa Gottesdienste, sind ohne Anmeldung möglich. Ein Test- und Hygienekonzept ist aber auch hier ein Muss.

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

Kulturveranstaltungen (zum Beispiel in Theater, Kulturhäusern, Opern, Kinos) sind im Freien mit bis zu 100 Personen und 3G-Nachweis möglich. Galerien, Gedenkstätten und Museen können öffnen mit einer Person pro 20 Quadratmeter und 3G-Nachweis.

Öffnen dürfen auch Freizeiteinrichtungen (Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih) im Freien für die Nutzung durch bis zu 20 Personen gleichzeitig und 3G-Nachweis. Ebenso Schwimmbäder im Außenbereich sowie Badeseen mit kontrolliertem Zugang mit einer Person pro 20 Quadratmeter und 3G-Nachweis.

Auch für diese Einrichtungen gilt die Vorgabe Test- und Hygienekonzept.

Archive, Büchereien und Bibliotheken

Diese Einrichtungen können ebenfalls mit Test- und Hygienekonzept öffnen, erlaubt sind eine Person pro 20 Quadratmeter.

Schulen

Grundschulen, Grundschulförderklassen sowie die Grundstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und die Schulkindergärten können nach derzeitigem Stand nach den Pfingstferien zum Regelunterricht unter Pandemiebedingungen zurückkehren ebenso wie Kinderbetreuungseinrichtungen. Bei den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperliche und motorische Entwicklung (SBBZ G und K) bleibt es, wie bereits bisher, beim Präsenzunterricht.

Für alle anderen Schularten bleibt es bis vorerst beim Wechselunterricht. Das Kultusministerium hat eine Anpassung der Regelung nach den Pfingstferien angekündigt.

Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht sind verpflichtend 2 Corona-Tests pro Woche für alle Schüler und Lehrpersonal an allgemeinbildenden Schulen sowie Berufsschulen.

Fahrschulen

Die theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung sind unter Hygieneauflagen und mit medizinischer Maske möglich.

Tierpflege

Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons können mit Test- und Hygienekonzept öffnen für maximal eine Person pro 20 Quadratmeter.

So geht es weiter

Sollte der Inzidenzwert drei Tage in Folge den Wert von 100 wieder überschreiten, müssen die Lockerungen wieder zurückgenommen werden.

Eine weitergehende Öffnungsperspektive kommt in Betracht, wenn die Inzidenz 14 Tage nach Öffnungsschritt 1 weiter sinkt.