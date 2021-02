Notbetreuung in Altensteig nimmt zu Markgrafenschule fährt auf Sicht

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Dass am Stammsitz in Altensteig und den Außenstellen Wart und Spielberg trotz verordneter Schließung Leben herrscht, hat mit der Notbetreuung zu tun. "Angefangen haben wir mit 20 Grundschülern, inzwischen sind schon 70", stellt Schinko eine starke Zunahme fest. Dafür habe man Lehr- und Betreuungskräfte abgestellt. Dass die anderen Markgrafenschüler online unterrichtet werden, habe sich eingespielt. Über die digitale Lernplattform "Schulmanager" bekämen sie Arbeitspläne, Aufgabenblätter, Erklärvideos und andere Materialien zum Herunterladen geschickt – ergänzt durch Videokonferenzen in allen Klassenstufen und persönliche Gespräche. Die Lehrer habe man im Umgang mit Endgeräten an der Landesakademie in Bad Wildbad geschult.

Die Markgrafenschule ist bekannt für ihre vielen Arbeitsgemeinschaften. Die Palette reicht von der Tischtennis- , Handball- und Tennis-AG bis zur Schülerzeitungs-, Musik- und der besonders beliebten Cheerleader-AG. Diese Angebote fallen coronabedingt ebenso weg wie das Frühjahrskonzert, die Schullandaufenthalte auf dem Kapf in Egenhausen und die eigentlich fest eingeplante Zirkuswoche.

Fürs neue Schuljahr rechnet man mit 121 Erstklässlern

Letzter Schultag ist in diesem Jahr Mittwoch, der 28. Juli. Ob wie in der Vergangenheit eine Abschlussfeier in der Aula stattfinden kann, ist ungewiss. Fest steht nur, dass 110 Viertklässler in eine weiterführende Schule wechseln. Gerechnet wird mit 121 neuen Erstklässlern, verteilt auf die Stammschule in Altensteig und die beiden Außenstellen Wart und Spielberg. Auch wenn der Digitalunterricht funktioniert, sehnt der Rektor den Tag herbei, an dem er wieder eine fröhliche Kinderschar begrüßen kann. Bis zum Ende der Pandemie bleibe nichts anderes übrig, als auf Sicht zu fahren.