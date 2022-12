1 Die Ortenauer Notaufnahmen geraten zunehmend unter Druck: Neben immer mehr Patienten macht ihnen auch der Personalmangel zu schaffen, berichtet das Klinikum. Oft können Patienten auch nicht an Stationen weitergereicht werden, weil dort kein Personal für eigentlich vorhandene Betten vorhanden sei, berichtete Egon Wiestler, Chef der Lahrer Notaufnahme. Foto: Dittrich

Mehr Patienten, weniger Personal, lange Wartezeiten und immer mehr Gewalt – die Situation in den Ortenauer Notaufnahmen spitzt sich zu. 113 000 Patientenkontakte werden es wohl bis Ende 2022 sein – viele davon wären offenbar gar nicht nötig gewesen.















Offenburg - Die Patientenzahlen in den Notaufnahmen sind – abgesehen von einer Corona-Delle – in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Die Pandemie und der Fachkräftemangel haben die Situation verschärft – auch am Ortenau-Klinikum. Unter dem Motto "Notaufnahme in Not" hatte die Leitung auf Montag zum Pressegespräch nach Offenburg eingeladen.