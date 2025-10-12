Notaufnahme in Donaueschingen: Aus für Einrichtung besiegelt

Eine Notaufnahme soll es in Donaueschingen künftig nicht mehr geben. Die Ausweitung von ambulanten Angeboten wäre unabhängig von der Schließung des Standorts möglich.
Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar-Klinikums, wies bei der Informationsveranstaltung rund um die Klinikstandorte in der Neckarhalle in Schwenningen darauf hin, dass der Aufsichtsrat Ende September 2025 entschieden hat, dass ab voraussichtlich 2027 der Klinik-Standort Donaueschingen zunächst zu einer orthopädischen Fachklinik umgewandelt wird.