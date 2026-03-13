Notaufnahme im Zollernalbkreis: Kritik an Neustrukturierung

Ab dem 1. April konzentriert das Zollernalb-Klinikum Teile der Zentralen Notaufnahme in Balingen.
Unverständnis herrscht nach wie vor bei vielen Albstädtern, dass im Zuge der Neustrukturierung der Notfallversorgung im Zollernalb-Klinikum große Teile der Zentralen Notaufnahme (ZNA) zum 1. April am Klinikstandort Balingen konzentriert werden. Die ZNA am Standort Albstadt behandelt ab kommendem Monat lediglich internistische Notfälle, sprich Patienten mit Schlaganfall (Stroke-Unit), Herzinfarkten und pneumologischen Erkrankungen. Das hatte die Klinikleitung am Rosenmontag in einem Pressegespräch bekanntgegeben (wir berichteten).