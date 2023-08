1 Mit einem Freispruch endet die Hauptverhandlung gegen einen Krankenpfleger, der im Freudenstädter Krankenhaus tätig ist. Foto: Verena Parage

Auch nach Verhandlungen vor drei Gerichten lässt sich nicht sagen, was genau sich am späten Abend des 16. Juli 2021 in der Notaufnahme des Freudenstädter Krankenhauses abspielte. Das dritte Verfahren in der Sache, vorm Amtsgericht Pforzheim, ging am Montag deshalb mit einem Freispruch für Krankenpfleger Karsten T., der sich wegen falscher uneidlicher Aussage verantworten musste, zu Ende.