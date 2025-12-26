Notarzt aus Weil am Rhein: Bis zu 250 Notarzteinsätze im Jahr

Vor 47 Jahren hat er seinen ersten Notarzteinsatz gefahren, jetzt hört Dr. Hans-Peter Volkmer im Alter von 76 Jahren endgültig auf. „Es war eine schöne, prägende Zeit“, resümiert er.

Hans-Peter Volkmer, der mit seiner Frau Susanne in Ötlingen wohnt und seit 1998 auch als Leitender Notarzt im Landkreis Lörrach tätig war, kann sich noch gut an das Jahr 1978 erinnern. Er stand damals gerade im Städtischen Krankenhaus Lörrach am Operationstisch, als er zu seinem ersten Hubschraubereinsatz abkommandiert wurde.

In Efringen-Kirchen hatte sich nämlich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Von da an gehörten Notarzteinsätze zu seinem Alltag. Und seit 1987, als der Facharzt für Allgemeinmedizin und Chirurgie sich in Friedlingen mit einer eigenen Hausarztpraxis mit Unfallheilverfahren niederließ, die er 27 Jahre bis 2014 führte, ist er als Leitender Notarzt für den Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) tätig.

„Wenn der Piepser ging, rannte ich aus meiner Praxis und war für eine Stunde weg“, beschreibt er Situationen, in denen er seine Patienten warten lassen musste. Denn bei einem Notarzteinsatz zählt jede Sekunde, oft geht es um Leben und Tod.

Vielen Menschen geholfen

„Jetzt ist genug“, sagt Hans-Peter Volkmer, der bei Notfällen als Selbstfahrer ohne Rettungsassistenz mit seinem als Notarztfahrzeug ausgestatteten Auto unterwegs war und nun das Sondersignal abbauen ließ. Einen festen Dienstplan hatte er nicht. Als Leitender Notarzt gehörte er einer vom Landratsamt bestellten Gruppe mit zehn Notärzten an, die für den gesamten Landkreis zuständig waren. Bei Großschadenslagen galt die Regel: Wer sich zuerst meldet, der rückt aus. Der Weiler Notarzt, der in Backnang aufgewachsen ist, hat es durch sein Studium in Freiburg nach Südbaden und nach Weil am Rhein im Besonderen verschlagen, nachdem er zuvor von 1984 bis 1987 eine Allgemeinpraxis in Rickenbach hatte. In den mehr als vier Jahrzehnten, in denen er sich über seine Tätigkeit als Hausarzt hinaus im Rettungsdienst engagierte, erlebte er viel.

Bis zu 250 Einsätze im Jahr kamen mitunter zusammen. „Da war alles dabei, vom schweren Verkehrsunfall, Herzinfarkten bis zur Geburt, von internistischen Notfällen und Menschen in psychischem Ausnahmezustand bis hin zu Fällen, in denen Drogen und zu viel Alkohol im Spiel waren“, sagt Volkmer und fügt hinzu: „Vielen Menschen konnte ich helfen, leider nicht allen.“ Auch müsse man immer wieder mal schwierige Entscheidungen treffen, wenn es um Leben und Tod gehe.

Verbreitete Unsitte

Die gesellschaftlichen Veränderungen bekam Dr. Volkmer auch bei seinen Einsätzen zu spüren. Gaffer bei Unfällen und Notfällen habe es zwar schon immer gegeben, doch die verbreitete Unsitte, dabei mit dem Handy zu filmen und zu fotografieren und danach die Fotos ins Netz zu stellen, habe zugenommen. Auch wurden die Rettungskräfte im Laufe der Jahre vermehrt mit Aggressivität konfrontiert. Ein neues Phänomen seien die verbalen Attacken, denen Polizei, Rettungskräfte und auch Feuerwehr ausgesetzt seien.

Hans-Peter Volkmer, ein Arzt aus Leidenschaft, engagiert sich bis heute über seinen Beruf hinaus im Ehrenamt. So war er von 1995 bis im Sommer dieses Jahres Fachberater Medizin der Freiwilligen Feuerwehr Weil am Rhein und in dieser Eigenschaft bei sehr vielen Feuerwehreinsätzen dabei.

30 Jahre Feuerwehrarzt

Zahlreiche Jahre waren seine freiwilligen Dienste auch bei der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) als Taucherarzt geschätzt.

Zudem war Volkmer in der grenzüberschreitenden Kooperation aktiv. Seit fast 15 Jahren engagierte er sich für den Ausbau der Zusammenarbeit der Rettungsorganisationen im Dreiländereck. 2012 hatte er die AG TriNat ins Leben gerufen, die er bis zuletzt leitete. Leitende Notärzte, Feuerwehrleute, Mitglieder des DRK und der Rettungsdienste sowie Behördenvertreter aus allen drei Ländern gehören dieser trinational besetzten Arbeitsgemeinschaft an, die sich zum Ziel gesetzt hat, für ein gelebtes Europa im Rettungswesen zu sorgen.

Es wurden dadurch die gesetzlichen Voraussetzungen für alle Blaulichtorganisationen geschaffen, denn zuvor durften beispielsweise nur das DRK mit Blaulicht über die Grenze fahren, nicht aber die Feuerwehr und die DLRG.

Doch damit nicht genug des ehrenamtlichen Engagements. Hans-Peter Volkmer ist bis heute auch als Kommunalpolitiker aktiv. Zunächst war er 15 Jahre Mitglied des Weiler Gemeinderates und gehörte der CDU-Fraktion an. Und aktiv ist er immer noch als Kreisrat – inzwischen in der dritten Legislaturperiode. „Bei der nächsten Kommunalwahl ist jedoch Schluss“, sagt der Arzt im (Un)Ruhestand.

Auch nach dem Rückzug von fast allen Ämtern wird es ihm nicht langweilig. Dafür sorgen schon sein Hund sowie seine Hobbys Fotografie und Filmen.