Notarzt aus Weil am Rhein: Bis zu 250 Notarzteinsätze im Jahr

Vor 47 Jahren hat er seinen ersten Notarzteinsatz gefahren, jetzt hört Dr. Hans-Peter Volkmer im Alter von 76 Jahren endgültig auf. „Es war eine schöne, prägende Zeit“, resümiert er.
Hans-Peter Volkmer, der mit seiner Frau Susanne in Ötlingen wohnt und seit 1998 auch als Leitender Notarzt im Landkreis Lörrach tätig war, kann sich noch gut an das Jahr 1978 erinnern. Er stand damals gerade im Städtischen Krankenhaus Lörrach am Operationstisch, als er zu seinem ersten Hubschraubereinsatz abkommandiert wurde.