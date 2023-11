Notärzte und Sanitäter: Lahrer Retter sind am Limit

1 Auch bei den Rettungsdiensten macht sich der Fachkräftemangel spürbar. Lahr trifft es aktuell sehr. Foto: hedgehog94 - stock.adobe.com

Fachkräftemangel und Krankheitsfälle setzen dem Rettungsdienst im Kreis zu – in der südlichen Ortenau besonders. Gegensteuern lasse sich nur schwer, sagt der Verantwortliche Michael Haug.









Schnelligkeit ist bei den Einsätzen von Notärzten und Rettungssanitätern buchstäblich lebenswichtig. Indes: In Lahr, wurde an unsere Redaktion aus internen Kreisen herangetragen, sei es zuletzt immer schwieriger geworden, genügend Personal vorzuhalten und – in der Folge – rechtzeitig bei den Patienten zu sein. „Es gibt schon seit Monaten viele Ausfälle, die nur mit erhöhtem Arbeitspensum der Kollegen, manchmal aber auch gar nicht aufzufangen sind“, berichtet ein Rettungsdienstmitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden will.