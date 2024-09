Das Wochenende steht in Kippenheim ganz im Zeichen der karitativen Arbeit. Am Sonntag gibt es in der Pfarrkirche St. Mauritius einen Gottesdienst, bei dem auf die Hilfsangebote der Caritas hingewiesen wird.

„Not sehen und handeln“, lautet das Motto des Caritasverbands, das auf vielfältige Art und Weise in die Praxis umgesetzt werden soll. Allen Menschen in Not soll unabhängig von Herkunft, Konfession, Alter, Geschlecht und Art der Notlage genau die Hilfe zu teil werden, die erforderlich ist.

Not ist nicht nur bei Fremden zu finden, sondern oft auch in der eigenen Nachbarschaft: der ältere Mensch, der einsam alleine zu Hause sitzt; der Mitmensch, dessen Kühlschrank seit Tagen leer ist; die Jugendliche, die ungeplant schwanger ist; die junge Familie, die mit der Versorgung des Neugeborenen überfordert ist; der suchtgefährdete Mensch: Sie alle brauchen Hilfe, um wieder in ein menschenwürdiges Lebens zurück zu finden. Dazu ist es unerlässlich, die Menschen in Notlage niedrigschwellig zu erreichen. Denn oft hindern Scham oder Unwissenheit Menschen in Not daran, die ihnen zustehende Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Genau hier setzen die Angebote der Caritas an. Denn der Weg ins örtliche Pfarramt ist oft leichter zu bewältigen, als „die Fahrt aufs Amt“. So ist etwa im Pfarrbüro in Kippenheim eine Caritas-Kontaktstelle direkt vor Ort. Überörtlich gibt es dann Beratungsstellen der Caritas mit professionellen Angeboten. Viele davon sind auch in anonymen Online-Beratungen möglich. Lilli Wenzel-Teuber, Beauftragte für Caritas und Pastoral, gibt zu bedenken: „Für diese Dienste gibt es keine finanzielle Unterstützung durch den Staat oder die Sozialversicherung. Daher ist der Caritasverband, auch der des Dekanates Lahr, auf Spenden angewiesen.“

Noch bis Sonntag wird für die Caritas gesammelt

Deshalb wird aktuell noch bis Sonntag, 29. September, für die Caritas gesammelt. In Kippenheim selbst wird keine Straßensammlung erfolgen. Spenden sind jederzeit möglich und nicht auf die tatsächliche Haussammlung begrenzt. In der Kippenheimer Seelsorgeeinheit ist dem Pfarrbrief „Vierklang“ ein Überweisungsträger beigefügt

Die Spendengelder werden zu einem Drittel direkt vor Ort, also in der Seelsorgeeinheit St. Mauritius, ankommen und Verwendung finden. Pfarrer Matthias Ibach bestätigt, dass die Mittel in Abstimmung mit dem Stiftungsrat direkt in geförderte Hilfsprojekte einfließen. Das letztjährige Spendenergebnis ist in die offene Tischgemeinschaft „Martas Tisch“ der Kirchengemeinde „An der Schutter“ weitergeleitet worden, die jeden Mittwoch Menschen zu einem einfachen Mittagsmahl einlädt.

Dahin fließt das Geld

In diesem Jahr wird „Aktion Treffpunkt / Landkreis Ortenaukreis“ vom Spendenergebnis bedacht werden. Im Treffpunkt bieten ehrenamtliche Mitarbeiter jeden Freitagnachmittag eine Betreuung für Kinder und Jugendliche mit Handicap in der Georg-Wimmer-Schule in Lahr an. Angeboten werden gemeinsames Mittagessen, Spiele und verschiedene Aktionen wie Kochkurse und Kinobesuche. „Auch in Kippenheim direkt haben wir die Spendengelder eingesetzt. In der Senioreneinrichtung ,Rebenblüte’ wurde davon eine Sitzgelegenheit im Gartenbereich realisiert“, führt Pfarrer Matthias Ibach aus. Darüber hinaus stehe die Tür der Seelsorgeeinheit jedem Hilfesuchenden offen.

Am Samstag gibt es in Lahr ein großes Einkochen

Auch die zwei weiteren Spendendrittel kommen indirekt wieder der Seelsorgeeinheit Kippenheim zugute, da die Hilfsangebote der Caritas vor Ort und in den Beratungsstellen damit unterstützt werden. Mireille Ochalek-Starzetz, Vorständin des Caritasverbandes Lahr, führt aus, dass auch Individualhilfen in akuten Notlagen aus diesen Spendenmitteln erbracht werden. „Es wird immer darauf geschaut, wo die Nöte groß sind. Besonders betroffen sind Menschen, die sowieso nicht viel haben. Wenn dann die Nebenkostenabrechnung wegen gestiegener Energiekosten höher ausfällt, ist das ein Fall, bei dem wir einspringen können.“ gibt sie ein Beispiel der gezielten Einzelfallhilfe.

Einzelveranstaltungen werden von den Spendenmitteln ebenfalls initiiert. So wird zum Beispiel unter dem Motto „Wir teilen Speis und Trank nicht nur an Erntedank“ am Samstag, 28. September, von 10 bis 14 Uhr im Gemeindehaus Sancta Maria in der Bismarckstraße 82 in Lahr beim „großen Einkochen“ alles gekocht, was andere nicht verwerten.

Auch Hilfe ist willkommen

Es wird deutlich, dass Spenden sind nicht nur in Form von Geld benötigt werden. Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen wollen, können auch ihre Zeit, eine offenes Ohr, ihre speziellen Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen. Auch in ihrer Seelsorgeeinheit ist ehrenamtliche Hilfe dieser Art jederzeit willkommen. Vor Ort, da Hilfe geben wo sie vonnöten ist. Caritas und die Pfarrei arbeiten Hand in Hand um die entsprechenden Hilfen vor Ort, wie Besuchs- oder Einkaufsdienste, Hilfeleistungen in Garten oder Haushalt geben zu können.

Kontakt

Hilfesuchende können sich an das Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit St. Mauritius Kippenheim mit Caritas-Kontaktstelle wenden. Sie ist in der Bahnhofstraße 32 in Kippenheim und unter Telefon 07825/69 94 90 oder per E-Mail an Kippenheim@MariaFrieden-Kippenheim.de. Der Caritasverband ist in der Bismarckstraße 82 in Lahr und unter Telefon 07821/9 06 60 zu erreichen. Unter www.caritas-lahr.de ist auch ein Überblick der Beratungs- und Hilfsangebote abrufbar.