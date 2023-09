Einsamkeit, eine ungewollte Schwangerschaft oder hohe Schulden: Die Probleme, mit denen Menschen zu kämpfen haben, sind vielfältig. Die Caritas will ihnen helfen und bittet deshalb im Rahmen der Aktionswoche in Rust ab Samstag um Unterstützung.

Das Wochenende steht in Rust ganz im Zeichen der caritativen Arbeit. Am sogenannten Caritas-Samstag, 16. September, findet in der Pfarrkirche Petri in Ketten um 18.30 Uhr ein Caritasgottesdienst statt, in dem die vielfältigen Hilfsangebote durch den Caritasverband kommuniziert werden. Parallel dazu wird, ebenfalls beginnend am Samstag, 16. September, bis zum Sonntag, 24. September, für die Caritassammlung geworben.

Spenden sind jederzeit möglich und nicht auf die tatsächliche Haussammlung begrenzt. Die Spendengelder werden zu einem Drittel direkt vor Ort, also in der Seelsorgeeinheit Rust, ankommen und Verwendung finden. Pfarrer Josef Rösch bestätigt, dass die Mittel in Abstimmung mit dem Stiftungsrat direkt Hilfebedürftigen in Rust zufließen.

Auch die zwei weiteren Spendendrittel kommen indirekt wieder der Seelsorgeeinheit zugute, da die Hilfsangebote der Caritas vor Ort und in den Beratungsstellen damit unterstützt werden. Weiterhin können durch die Seelsorgeeinheit, auf Antrag, Gelder aus diesen Mitteln für förderungswürdige Projekte in Anspruch genommen werden. So hat beispielsweise der Caritasverband Lahr im laufenden Jahr eine Förderung für das Projekt „ Gem-Einsam packen wir an“ erhalten, das sich für einsame Menschen in allen Altersgruppen und Lebensphasen einsetzt.

Jedem soll die Hilfe zuteilwerden, die er braucht

„Not sehen und Handeln“, so das Motto des Caritasverbands, werde auf vielfältige Art und Weise in die Praxis umgesetzt. Allen Menschen in Not soll unabhängig von Herkunft, Konfession, Alter, Geschlecht und Art der Notlage genau die Hilfe zuteilwerden, die erforderlich ist.

„Not ist nicht nur bei Fremden zu finden, sondern oft auch in der eigenen Nachbarschaft“ weiß Katharina Beck, Vorsitzende des Caritasverbandes Lahr, zu berichten. Der ältere Mensch, der einsam alleine zuhause sitzt; der kranke Mensch der die Dinge des alltäglichen Lebens nicht mehr alleine verrichten kann; der Mitmensch, dessen Kühlschrank seit Tagen leer ist; die Jugendliche, die ungeplant schwanger ist; die junge Familie, die mit der Versorgung des Neugeborenen überfordert ist; der suchtgefährdete Mensch: Sie alle brauchen Hilfe, um wieder in ein menschenwürdiges Lebens zurück zu finden. Dazu ist es unerlässlich die Menschen in Notlage niedrigschwellig zu erreichen, denn oft hindern Scham oder Unwissenheit Menschen in Not daran, die ihnen zustehende Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Angebote sollen leicht zugänglich sein

Genau dort setzen die Angebote der Caritas an. So ist beispielsweise im Pfarrbüro in Rust eine Caritas-Kontaktstelle direkt vor Ort. Der Weg ins örtliche Pfarramt ist oft leichter zu bewältigen, als „die Fahrt aufs Amt“. Überörtlich sind dann Beratungsstellen der Caritas mit professionellen Angeboten die von der Schwangerschaftsberatung, Frühen Familienhilfe, pädagogischer Schulkindbetreuung über Schuldnerberatung bis zur Betreuung von Senioren reichen. Viele Angebote sind auch in zunächst anonymen Online-Beratungen möglich.

Lilli Wenzel-Teuber, Beauftragte für Caritas und Pastoral, gibt zu bedenken: „Für diese Dienste gibt es keine finanzielle Unterstützung durch den Staat oder die Sozialversicherung. Daher ist der Caritasverband, auch der des Dekanates Lahr, auf Spenden angewiesen.“

Nicht nur Geldspenden sind willkommen

Spenden sind nicht nur in Form von Geld willkommen. Menschen, die sich für andere Menschen einsetzen wollen, können auch ihre Zeit, eine offenes Ohr, ihre speziellen Kompetenzen und Fähigkeiten einbringen. Auch in ihrer Seelsorgeeinheit ist ehrenamtliche Hilfe dieser Art jederzeit willkommen. Vorort, da Hilfe geben wo sie vonnöten ist. Caritas und die Pfarrei arbeiten Hand in Hand um die entsprechenden Hilfen vor Ort, wie Besuchs- oder Einkaufsdienste, Hilfeleistungen in Garten oder Haushalt geben zu können.

Kontaktmöglichkeiten

Hilfesuchende können sich direkt an das Pfarrbüro der Seelsorgeeinheit Rust mit Caritas Kontaktstelle wenden. Dieses ist in der Hindenburgstraße 27 in Rust zu finden oder unter Telefon 07822/8 61 48 00 oder per E-Mail an pfarrbuero@se-rust.de erreichbar. der Caritasverband Lahr ist in der Bismarckstraße 82 in Lahr zu finden und unter Telefon 07821/9 06 60 oder im Internet unter www.caritas-lahr.de zu finden. Dort ist auch ein Überblick der Beratungs- und Hilfsangebote abrufbar.