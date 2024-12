Not in aller Welt: Brennende Welt: 305 Millionen Bedürftige

Not in aller Welt

1 Den Vereinten Nationen fehlt Geld, um alle Bedürftigen zu unterstützen. Vor allem Frauen und Kinder leiden laut UN-Nothilfekoordinator Tom Fletcher darunter. (Archivbild) Foto: Sunday Alamba/AP

Konflikte und Klimawandel-Katastrophen stürzten Familien ins Elend. Regierungen geben nicht genug Geld für Nothilfe. Eine Frage der Solidarität, sagt der neue UN-Nothilfekoordinator.









Genf - Trotz wachsender Krisen und Konflikte weltweit will das Nothilfebüro der Vereinten Nationen (OCHA) seine geplanten Hilfsleistungen für 2025 nicht erhöhen. Das liegt unter anderem an mangelndem Geld: Für 2024 kamen bislang demnach nur etwas mehr als 40 Prozent der angefragten Mittel zusammen. Manche Länder brauchten zwar mehr, sechs dagegen gar kein Geld mehr aus dem globalen Nothilfeplan, berichtet das Büro in Genf.