Nostalgisch in Rottweil: Nach Insolvenz-Schock – das ist unsere Lieblings-Tupperware

1 „Wir haben gar nicht viel zuhause“, sagt Mediengestalterin Sarah Ganter – und befördert dann doch dieses respektable Sortiment ans Licht. Foto: Ganter

Wer hätte das gedacht: die Firma Tupperware ist insolvent. Dabei hat fast jeder die Produkte in der Küche. Die Reaktion hat ihre Küchenschränke geöffnet und stellt ihre Lieblingsteile vor. Wer hat auch ganz besondere Tupper-Helfer?









Sie sind quietschbunt, fast nicht kaputtzukriegen und rufen bei vielen von uns die Erinnerung an gesellige Tupperabende hervor: Schüsseln in allen Variationen, Siebe, Rührer, Salatschleudern, Becher für alle nur erdenklichen Gelegenheiten – es gibt fast nichts, was es nicht gibt bei der Tupperware. Die Produkte mit lebenslangem Garantieversprechen sind bei vielen beliebt – bei manchen freilich auch verschmäht.