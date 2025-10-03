Nostalgie bei Besuchern: Ausstellung zu 100 Jahre Musikverein Oberweier weckt viele Erinnerungen

Der Musikverein Oberweier wurde vor 100 Jahren gegründet. Um das zu feiern, stellten die Mitglieder eine große Sammlung an Gegenständen zusammen.
Kunst, Kultur und Kameradschaft sowie Glück, Freude und die Verbindung von Generationen – all das trägt einen Namen: Musikverein Oberweier. Die Sonderausstellung „100 Jahre Musikverein Oberweier“ spannt einen starken Bogen von der Gründung im Jahr 1925 bis in die Gegenwart. Zu sehen gibt es Dokumente und Bilder aus den frühen Jahren des Vereins, in dem das Fundament gelegt wurde für die heutige Zeit. Zu sehen gibt es aber auch eine Schöpfkelle und ein Messer im Schaukasten, der auch den vielen ehrenamtlichen Helfern gewidmet ist. Niemand wird vergessen. Dabei ehrt der Musikverein nicht nur sich und seine 100-jährige Geschichte. Im Verein gibt es über das vergangene Jahrhundert viele Menschen, auf die immer Verlass gewesen ist. Rainer Moser vom Vorstand im Musikverein führte in die bewegende Geschichte ein und streifte die Vergangenheit mit einem starken Bezug zum Hier und Jetzt.