Nosferatu-Spinne: Achtbeiner aus dem Mittelmeerraum wohl inzwischen bundesweit verbreitet

Die ursprünglich aus dem Mittelmeer stammende Spinne wurde zuletzt vermehrt in Mecklenburg-Vorpommern gesichtet. Dies galt als das letzte noch nicht besiedelte Bundesland.
Die Nosferatu-Spinne ist inzwischen vermutlich bundesweit verbreitet. Auch in Mecklenburg-Vorpommern wurden die achtbeinigen Tiere zuletzt vermehrt gesichtet. „Damit wird es immer wahrscheinlicher, dass sich die Spinne dort etabliert“, sagte Alexander Wirth von der Umweltorganisation Nabu. „Womöglich ist sie bereits im letzten bisher noch nicht besiedelten Bundesland zu Hause.“