Spinnen in Baden-Württemberg

1 Die aus dem Mittelmeerraum eingewanderte Nosferatu-Spinne scheint sich im Südwesten besonders wohlzufühlen. (Symbolfoto) Foto: dpa/Robert Pfeifle

Die Nosferatu-Spinne macht auch 2024 wieder deutschlandweit Schlagzeilen. Wo sie verbreitet ist, und mit welchem Insektenstich man ihren Biss vergleichen kann.









Link kopiert



Vor allem in Baden-Württemberg hat sich die aus dem Mittelmeerraum eingewanderte Nosferatu-Spinne ausgebreitet. Das geht aus Daten des Naturschutzbunds (Nabu) hervor. Zwar sei die Spinnenart fast deutschlandweit anzutreffen, aber vor allem im Südwesten scheint sie sich wohlzufühlen. Knapp 10 000 der insgesamt 16 000 Spinnen-Sichtungen bundesweit in einem typischen Monat des Jahres 2022 haben Menschen in Baden-Württemberg gemacht.