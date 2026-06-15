Norwegisches Königshaus: Medien: Mette-Marits Sohn zu vier Jahren Haft verurteilt
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Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit war in 40 Punkten angeklagt. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist laut norwegischen Medien für eine Reihe von Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das berichteten die Zeitungen "Verdens Gang" und "Aftenposten" übereinstimmend.

Oslo - Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist laut norwegischen Medien für eine Reihe von Straftaten zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Das berichteten die Zeitungen "Verdens Gang" und "Aftenposten" übereinstimmend.

 
 