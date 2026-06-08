Norwegisches Königshaus: Darf Høiby nach Hause? - Höhere Instanz soll entscheiden

Der Sohn von Norwegens Kronprinzessin sitzt in U-Haft - will aber bei seiner schwer kranken Mutter sein. Ein Gericht will ihn deshalb nun aus der Haft entlassen. Doch dazu kommt es vorerst nicht.
Oslo - Ein Gericht will den Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit aus der Untersuchungshaft entlassen, damit dieser bei seiner schwer kranken Mutter sein kann. Damit gaben die Richter in Oslo einem Antrag von Marius Borg Høiby am Montagabend statt. Gegen die Entscheidung legte die Staatsanwaltschaft jedoch umgehend Berufung mit aufschiebender Wirkung ein. Høiby muss deshalb in U-Haft bleiben, bis eine höhere Instanz den Fall geprüft hat.