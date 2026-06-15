Norwegische Königsfamilie: ZDF-Doku zeigt Høibys Absturz im Rampenlicht

Eine Dokumentation beleuchtet Marius Borg Høibys Weg vom gefeierten Kind zum Angeklagten. Im Zentrum steht die Frage, wie das Leben im Rampenlicht zum Absturz führen kann.
Mainz/Oslo - Nach der Verurteilung von Marius Borg Høiby, Sohn der schwer lungenkranken norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, dürfte dieses Zeitdokument auf noch mehr Interesse stoßen: Die ZDFroyal-Dokumentation "Im Schatten der Krone - Skandale, Krisen, Jetset" ist ab sofort im ZDF-Streaming-Portal verfügbar. Im ZDF läuft sie am Dienstag, 25. August, um 20.15 Uhr.