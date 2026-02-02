Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist am Sonntagabend festgenommen worden. Das bestätigte seine Anwältin der Nachrichtenagentur NTB, nachdem kurz vor Beginn des Vergewaltigungsprozesses gegen Høiby an diesem Dienstag Untersuchungshaft beantragt worden war.
Oslo - Der Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, Marius Borg Høiby, ist am Sonntagabend festgenommen worden. Das bestätigte seine Anwältin der Nachrichtenagentur NTB, nachdem kurz vor Beginn des Vergewaltigungsprozesses gegen Høiby an diesem Dienstag Untersuchungshaft beantragt worden war.