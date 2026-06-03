Krisen, Kummer und Krankheiten: Norwegens Königsfamilie geht auf dem Zahnfleisch. Die größten Sorgen macht die Gesundheit der unheilbar kranken Kronprinzessin. Die hat sich dramatisch verschlechtert.
Oslo - Kronprinz Haakon beackert seit Wochen und Monaten tapfer jeden offiziellen Termin. Mit den Gedanken dürfte der norwegische Thronfolger jedoch ganz woanders sein: Seiner lungenkranken Frau Kronprinzessin Mette-Marit geht es schlecht - sehr schlecht, wie er bei einem offiziellen Besuch in Japan in dieser Woche betont hat.