1 Linda (Mitte) mit ihrer Mutter, ihrem Vater (Links) und der Pflegekraft Alex. Foto: Sabrina Chevallier

Weil sie die Rahmenbedingungen für die Pflege ihrer 16-jährigen Tochter Linda, die an dem Dravet-Syndrom leidet, verbessern möchte, sammelt Sabrina Chevallier aus Nordstetten Spenden. Doch es fehlen noch zwei Drittel des benötigten Geldes.









Es ist mittlerweile fünf Jahre her, seit Linda als Pflegetochter in die Familie von Sabrina Chevallier in Nordstetten kam. Linda hat das Dravet-Syndrom und ist rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen.