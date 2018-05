Nordschwarzwald Wolfsgebiet: Schwarzwald-Baar-Kreis außen vor

Der Naturschutzbund (Nabu) lobte dagegen die schnelle Reaktion des Landes nach dem Wolfsangriff – insbesondere die Förderung von Hunden. "Das ist in dieser Form in Deutschland bislang einmalig", sagte der Nabu-Landesvorsitzende Johannes Enssle, ergänzte aber im selben Atemzug: "Wir würden uns wünschen, dass auch Schaf- und Ziegenhalter mit weniger als 60 Tieren sowie Rinderhalter den Einsatz von Herdenschutzhunden gefördert bekommen können."

Der Nabu bewertet die Förderrichtlinie als wichtigen Baustein zum Aufbau eines effektiven Herdenschutzes in der Region, sieht aber auch die damit verbundenen Herausforderungen für Tierhalter: "Uns ist bewusst, dass die Maßnahmen für die Betriebe eine Zusatzbelastung darstellen. Insbesondere in Steillagen und auf stark verbuschten Flächen ist der Aufbau von Zäunen schwierig und mit deutlicher Mehrarbeit verbunden. Dabei müssen viele Betriebe schon heute hart arbeiten, um mit ihren Tieren über die Runden zu kommen", meinte Enssle. "Auch der Einsatz von Herdenschutzhunden ist nicht in jedem Betrieb einfach umzusetzen."

Aus diesem Grund hält es der Nabu für erforderlich, die Weidetierhalter nicht nur finanziell, sondern auch fachlich und praktisch zu unterstützen. Enssles Forderung: "Wir brauchen den Aufbau einer professionellen Herdenschutzberatung in der Region. Denn gerade für die Integration von Herdenschutzhunden in die Betriebe braucht es Erfahrung und Know-how." Dabei könne an die Erfahrungen aus dem vom Umweltministerium geförderten Projekt "Herdenschutz in der Praxis" von Landesschafzuchtverband und Nabu angeknüpft werden, das in Kürze in die zweite Runde geht.

Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden indes auch Wölfe gesichtet, doch die Präventionskulisse des Landes reicht nicht dorthin. Warum nicht? Es müssten, erläuterte Frank Lorho, Sprecher des Umweltministeriums, mindestens zwei Nachweise des gleichen Tieres innerhalb von sechs Monaten vorhanden sein. Urinproben zum Beispiel.

Überdies habe man Zweifel an der Authenzität eines Fotos, das ein Urlauber Weihnachten 2017 von einem Wolf in Vöhrenbach gemacht haben will. "Es ist schon ein Wolf, aber der Urlauber hat nicht bestätigt, dass das Foto tatsächlich in Vöhrenbach aufgenommen wurde", erklärte Lorho.

Ein weiterer Wolf wurde 2016 in Bad Dürrheim fotografiert, tauchte danach aber im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht mehr auf. Ein 2017 ebenfalls bei Bad Dürrheim gesichtetes Tier ist nach Ansicht des Ministeriums der Wolf, der erschossen im Schluchsee gefunden wurde. "Und wenn er tot ist, kann er keinen Schaden mehr anrichten", meinte Lorho lapidar.