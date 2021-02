Nordschwarzwald Wirtschaft stabilisiert sich auf niedrigem Niveau

Besser gefüllte Auftragsbücher

Obwohl die Umsätze in den vergangenen vier Monaten gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum mehrheitlich zurückgegangen sind, bewerten die meisten Unternehmen aus der Region ihre Erträge noch mit befriedigend. Der Anteil der Firmen, die unter einer schlechten Ertragslage leidet, ist auf 32 Prozent gesunken. Erfreulich ist darüber hinaus, dass 31 Prozent der Unternehmen steigende Auftragseingänge verzeichnen. Damit liegt dieser Anteil nicht nur höher als bei der letzten Konjunkturbefragung im Herbst 2020, sondern auch über dem Vorjahresniveau.

Besser gefüllte Auftragsbücher machen sich auch in den Geschäftserwartungen für die kommenden zwölf Monate bemerkbar. 37 Prozent und damit ein höherer Anteil als auf Landesebene (30 Prozent) setzen auf künftig bessere Geschäfte, weitere 34 Prozent gehen von einer gleich bleibenden Entwicklung aus. Allerdings hat auch der Anteil der Firmen mit schlechteren Geschäftserwartungen im Vergleich zur letzten Befragung im Herbst auf 29 Prozent zugenommen. Darunter fallen die bereits genannten Branchen, deren wirtschaftliche Tätigkeit durch die erneuten coronabedingten Restriktionen stark beeinträchtigt wurde. Befragt nach den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Umsatz im Jahr 2020 gibt ein knappes Drittel der regionalen Unternehmen Rückgänge von zehn bis 25 Prozent gegenüber 2019 an. Neun Prozent müssen Umsatzeinbrüche um mehr als 50 Prozent verkraften. Umso erfreulicher ist ein weiteres Befragungsergebnis: Mit 41 Prozent rechnen die meisten regionalen Firmen damit, dass die Umsätze in den nächsten zwölf Monaten wieder steigen. 27 Prozent gehen davon aus, dass sie im zweiten Halbjahr 2021 zur normalen Geschäftstätigkeit zurückkehren können. Weitere 25 Prozent erwarten dies erst im Jahr 2022. Die meisten Firmen hoffen, ihre Beschäftigtenzahl halten zu können. 34 Prozent gehen hingegen von einem künftig geringeren Personalbestand aus.

Angesichts der nach wie vor unsicheren Zukunftsaussichten bleibt die Bereitschaft, künftig im Inland zu investieren, auf niedrigem Niveau. 34 Prozent beabsichtigen, ihre Investitionstätigkeit zu reduzieren. Weitere 35 Prozent setzen auf zumindest stabile Investitionen. Dominierendes Investitionsmotiv bleibt die Deckung des Ersatzbedarfs, gefolgt von dem Wunsch, künftig verstärkt die Geschäftsprozesse zu digitalisieren.

Die Wirtschaft in der Region Nordschwarzwald hofft darüber hinaus, dass in der nahen Zukunft die Exporte die konjunkturelle Erholung maßgeblich unterstützen. Aktuell erwarten 42 Prozent künftig höhere Ausfuhren, während es vor einem Jahr lediglich 27 Prozent waren. Von den erwarteten Exportzuwächsen wird insbesondere auch die starke Zulieferindustrie aus der Region profitieren.

"Bereits im vergangenen Jahr haben die Firmen aus der Region ihre Kreativität und Anpassungsfähigkeit im Umgang mit der Corona-Krise unter Beweis gestellt. Die längst angekündigten staatlichen Hilfen müssen unbürokratisch abgewickelt und endlich bei den besonders betroffenen Firmen auch ankommen", fordert die IHK-Präsidentin. Die Wirtschaft brauche eine verlässliche Planungsgrundlage, verbunden mit einer berechenbaren Öffnungsstrategie beim erhofften Rückgang der Infektionszahlen.