Vollzeitige sowie temporäre Sperrungen begleiten die Wettbewerbe für Radfahrer und Läufer. Die Anmeldungen brechen erneut Rekorde, allen voran für die Läufe ENCW Sprint und ENCW Feuerwehr Lauf, die freitags um 18 Uhr auf der Kurhausterrasse starten.

Zugang zum Aussichtsturm für Besucher geschlossen

Über 400 Teilnehmer, darunter mehr als 360 Feuerwehrleute, bestreiten diesen Sprint auf die höchste Plattform des Himmelsglücks. Deshalb wird der Zugang zum Aussichtsturm ab 18 Uhr für Besucher geschlossen. Die Waldflug-Anlagen stellen an diesem Nachmittag um 17 Uhr ihren Betrieb ein, damit der Sprint reibungslos stattfinden kann.

Für die Nordschwarzwald Trophy wird von Freitag bis Sonntag die Kreisstraße K4365 von Schwarzenberg nach Unterreichenbach zwischen der Einmündung K 4317 / Zufahrt Bieselsberg und der Zufahrt zu den Kapfenhardter Mühlen gesperrt.

Zusätzlich wird die Unterreichenbacher Straße von der K4365 her in Richtung Bieselsberg bis etwa zur Abzweigung Mühlstraße voll gesperrt. Die überörtliche Umleitung des Verkehrs verläuft in beide Fahrtrichtungen von Bad Liebenzell über die Landesstraße L343 nach Schömberg und Langenbrand weiter auf der Landesstraße L562 und Kreisstraße K4318 nach Kapfenhardt. In der Schwarzwaldstraße zwischen Kurhaus und Einfahrt Aussichtsturm sowie der Liebenzeller Straße zwischen Celenus Klinik / Ortsausgang Schömberg und Kreuzung Pforzheimer Straße / Kreisstraße K4365 (Abzweig Schwarzenberg) wird die Geschwindigkeitsbegrenzung für die Dauer der Nordschwarzwald Trophy auf 30 Stundenkilometer reduziert. In diesen Bereichen werden die Straßen während der Veranstaltung ebenfalls gequert und temporär durch Feuerwehrleute abgesichert.

Aufgrund von kurzzeitigen Vollsperrungen an den Querungsstellen in der Schwarzwaldstraße und in der Liebenzeller Straße kann es zu Wartezeiten kommen.

Um zu verhindern, dass am Veranstaltungstag Fahrzeuge auf den Veranstaltungsflächen parken, werden in der Schwarzwald- und Liebenzeller Straße beidseitige Halteverbote eingerichtet.

Mit Einschränkungen muss außerdem im Heilwald gerechnet werden, da ein Teil der Wege während der Trophy samstags und sonntags gesperrt ist. Nur über Schwarzenberg sind der Motorik-Parcours sowie Glücksweg und Teile des Waldbaden-Pfades und Sinneswegs erreichbar.

Weitere Startzeiten sind für den Mountainbike Race am Samstag, 2. August, um 9 Uhr am Kurhaus Schömberg, für den Sparkasse Pforzheim Calw Trail Runner, Läufe über 25 und 47 Kilometer, sowie der Midi-Marsch am Sonntag, 3. August, um 8.30 Uhr am Kurhaus. Trail Runner über elf Kilometer starten um 9.30 Uhr am Skilift Eulenloch „Bergstation“. Am Skilift Eulenloch finden zudem die Zieleinläufe der Wettbewerbe und Siegerehrungen statt. Zuschauer sind willkommen.