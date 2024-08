Folgende Sperrungen gibt es in und um Nagold aufgrund des Nordschwarzwald-Triathlons am 10. und 11. August.

Der Nordschwarzwald-Triathlon am Wochenende wird das Leben in der Stadt etwas beinträchtigen. Wir haben zusammengefasst, auf was sich besonders die Autofahrer in Nagold am Wochenende einstellen müssen.

Sperrungen aufgrund des Volkstriathlons am Samstag, 10. August, von circa 17 bis 19.30 Uhr

Die für den Fahrzeugverkehr gesperrte Radstrecke beginnt im Stadtpark Kleb und führt anschließend über die Rohrdorfer Steige und Am Glockenrain auf den Radweg und über die Weinstraße (K 4351) in Richtung Mindersbach. Die Streckensperrung verläuft weiter über die K 4351 bis zur Abzweigung Wildberger Straße nach Ebershardt. Über die Hardtstraße (K4337) führt die Strecke auf der L 362 durch Ebhausen und Rohrdorf in Richtung Nagold. Ab dem Kreisverkehr vor Rohrdorf in Richtung Walddorf endet die Straßensperrung und die Radstrecke wird auf dem Radweg Richtung Nagold zurück in den Kleb weitergeführt.

Lesen Sie auch

Die überörtliche Umleitung Richtung Altensteig ist von Nagold über Walddorf bzw. umgekehrt entsprechend ausgeschildert.

Für die Laufstrecke ist zudem ein Teil der Straße Unterm Wehr sowie der Neuwiesenweg entlang der Nagold gesperrt.

Sperrungen aufgrund der Langdistanz am Sonntag, 11. August, von circa 7 bis 21.45 Uhr

Die Langdistanz startet am Sonntag in Seewald-Erzgrube. Die L 362 entlang der Nagoldtalsperre Richtung Altensteig bis zum Abzweig Berneck wird dafür zwischen circa 7 und 10.30 Uhr voll gesperrt sein. Von dort aus verläuft die Strecke über die L 362 durch Ebhausen und Rohrdorf in Richtung Nagold.

Ab dem Kreisverkehr vor Rohrdorf Richtung Walddorf endet die Straßensperrung und die Radstrecke führt auf dem Radweg Richtung Nagold durch den Kleb. Im Anschluss führt die Strecke über die gesperrten Straßen Rohrdorfer Steige, Am Glockenrain und Weinstraße (K4351) nach Mindersbach.

Die Streckensperrung verläuft weiter über die K 4351 an Wenden vorbei durch die Ortsmitte Wart nach Zwerenberg, Aichhalden bis zum Wendepunkt in Simmersfeld. Von dort geht es zurück nach Aichhalden über die K 4335 nach Berneck. Die Sperrung der Radstrecke wird gegen 16.30 Uhr aufgehoben.

Zusätzlich wird in Nagold die Laufstrecke entlang der Calwer Straße (B 463) beginnend ab der Kreuzung Lange Straße bis zur Mindersbacher Brücke in Fahrtrichtung Wildberg in der Zeit von 11.30 Uhr bis längstens 21.45 Uhr voll gesperrt. Darüber hinaus gibt es in dieser Zeit auch Einschränkungen im Bereich Unterm Wehr.

Besondere Situationen (An- und Abfahrt von besonderen Diensten, andere Veranstaltungen oder mobile Pflegedienste) können vorab mit dem Veranstalter abgesprochen werden. Anfragen können an folgende E-Mail-Adresse gerichtet werden: info@nordschwarzwald-triathlon.de.

Weitere Informationen zu den Strecken sind unter www.nordschwarzwald-triathlon.de/infos/strecken zu finden.

Termine:

Samstag, 10. August: 17 Uhr, Start Volkstriathlon in Nagolds Badepark; 20 Uhr Siegerehrung

Sonntag, 11. August, 6.45 Uhr, Start Langstrecke Triathlon an der Erzgrube, erwarteter erster Zieleinlauf: 15:30; Zielschluss: 21.45 Uhr.