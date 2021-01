Nordschwarzwald Stärkerer Einbruch auf Arbeitsmarkt bleibt aus

"2020 war ein unglaublich forderndes Jahr, keine Frage. Die Corona-Pandemie hat einen bereits schwächer werdenden Arbeitsmarkt im Nordschwarzwald mit voller Wucht getroffen", so Lehmann. Unter erschwerten Bedingungen mussten die Mitarbeiter der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim in den letzten Monaten Enormes leisten, damit die finanziellen Hilfen rechtzeitig ankommen. Dieser Einsatz habe sich gelohnt.

"Durch die schnelle Auszahlung von Kurzarbeitergeld und Arbeitslosengeld konnten wir die Not vieler betroffener Betriebe, Beschäftigter und Arbeitsloser in dieser schwierigen Zeit lindern", sagte die Agenturchefin.

Nach der Verschärfung des Lockdowns gingen im Dezember bei der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim weitere 328 Anzeigen auf konjunkturelles Kurzarbeitergeld für 3087 Beschäftigte ein. Die Anzeigen kamen dabei erstmals auch aus Branchen, die bisher zu den Profiteuren der Corona-Krise zählten, wie etwa von Baumärkten. Anzeigen bilden ab, ob und in welchem Umfang Betriebe Kurzarbeit planen. Erst wenn die Löhne abgerechnet sind und der Antrag bei der Agentur für Arbeit gestellt wurde, zeigt sich, in welchem Umfang tatsächlich kurzgearbeitet wurde.

Zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit liegt eine neue Hochrechnung vor. Nach dieser waren im August im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 23 292 Beschäftigte in 2220 Unternehmen in Kurzarbeit. Im Juli waren es noch 36 312 Beschäftigte in 2718 Betrieben. Der Höchstwert wurde im Mai mit 54 477 Beschäftigten in 4128 Betrieben erreicht. Da Unternehmen drei Monate Zeit haben, den Antrag auf Kurzarbeitergeld bei der Arbeitsagentur einzureichen, liegen die Zahlen für die realisierte Kurzarbeit erst mit zeitlicher Verzögerung vor.

"Der Strukturwandel hat durch die Corona-Pandemie deutlich an Fahrt gewonnen. Ich rate den Unternehmen, die Zeit der Kurzarbeit für die Weiterbildung ihrer Mitarbeiter zu nutzen, um sie für die Arbeit von morgen fit zu machen. Die Berater der Arbeitsagentur begleiten diese dabei von der Bedarfserhebung bis zur Umsetzung und Förderung der Qualifizierung", so Lehmann.

Im Jahresdurchschnitt gab es im Bezirk der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim 14 787 Arbeitslose, 3937 oder 36,3 Prozent mehr als im Durchschnitt des Jahres 2019. "Die engagierte Arbeit der Mitarbeiter von Arbeitsagentur und Jobcentern haben einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass wir einen neuen Negativrekord bei der Arbeitslosigkeit in unserer Region verhindern konnten",lob die Agenturchefin Martina Lehmann. Die Arbeitslosigkeit lag noch deutlich unter dem bisherigen Höchstwert aus dem Jahr 2005 mit 21 225 Arbeitslosen im Jahresdurchschnitt und auch die Werte von 2009 (17 490) und 2010 (15 953) wurden unterschritten.