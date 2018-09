Nordschwarzwald Schnelles Internet: Region abgehängt

"Insgesamt zeigt die Studie, dass der ländliche Raum beim Thema Digitalisierung langsam abgehängt wird. Das dürfen wir nicht zulassen", so Esken. Mehr als die Hälfte der Land- und Stadtkreise weisen weniger gute oder schlechte Digitalisierungschancen auf. Darunter fallen auch Calw und Freudenstadt.

Deutlich wird das vor allem am Faktor Breitband. Beide Kreise liegen unter den schlechtesten 100: Freudenstadt auf 339 und Calw auf 338. Esken: "Klar, Breitband ist nicht alles. Aber ohne Breitband ist alles nichts." Laut der Digitalisierungs-Expertin würden die beiden Kreise Gefahr laufen, langfristig die Innovationskraft des Nordschwarzwaldes abfließen zu lassen, sollten nicht die Rahmenbedingungen für moderne Unternehmen verbessert werden.

Denn in zwei Punkten stelle die Studie den beiden Kreisen ein besseres Zeugnis aus: So komme der Kreis Calw in der Bewertung der Informations- und Kommunikationstechnik-Branche auf einen "respektablen Platz 145".

Der Kreis Freudenstadt punkte mit einem Platz 138 in der Bewertung des digitalen Arbeitsmarkts. "Die Angaben zeichnen ein ziemlich klares Bild, dass unsere Unternehmen den Digitalen Wandel ziemlich gut mitgehen, aber oft an Grenzen stoßen, die ihnen die Infrastruktur gibt. Das wiederum heißt: Es muss noch schneller gehen mit dem Breitbandausbau", so die Digitalpolitikerin.