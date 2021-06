1 Im Nordschwarzwald soll ein Transferzentrum für Künstliche Intelligenz entstehen. (Symbolfoto) Foto: Heimken

Der Regionalverband Nordschwarzwald unterstützt die Bemühungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) Nordschwarzwald, ein regionales Transferzentrum für Künstliche Intelligenz (KI) aufzubauen.

Nordschwarzwald - Der Geschäftsführer der WFG, Jochen Protzer, stellte die Idee in der Sitzung des Verwaltungs-, Wirtschafts- und Verkehrsausschusses des Regionalverbands vor. Was die Umsetzung und Nutzung von KI angeht, hinken die Unternehmen in der Region im nationalen und internationalen Vergleich hinterher, so Protzer. Ein Transferzentrum solle den Unternehmern deshalb beim Wandel helfen.

Leider habe es nicht geklappt, das 50 Millionen Euro schwere "Projekt im Weltmaßstab" im Bereich KI des Landes gemeinsam mit anderen Regionen an Land zu ziehen, so Protzer. Deshalb wolle die WFG jetzt eigene, wenn auch bedeutend kleinere Brötchen backen. Ein "Transferzentrum" sei das Mittel der Wahl, wie Protzer erklärte.

Fortbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten

In einem solchen Zentrum – dessen genauer Standort sei noch ungewiss – sollen sich regionale Unternehmer über die Potenziale der KI informieren können. Außerdem werde es dort Fortbildungsmöglichkeiten für die Beschäftigten geben, ebenso ein Reallabor, in dem es um konkrete Anwendungen und Lösungen gehen soll. Neue KI-Anwendungen sollen an dem Zentrum aber nicht entwickelt werden.

In Baden-Württemberg gebe es 180 Professuren in dem Bereich der KI, keine davon im Nordschwarzwald, so Protzer. Die Region sei sozusagen KI-Brachland. Auch was Innovationen angehe, hinke der Nordschwarzwald hinterher. Die Region müsse deshalb investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Die KI als Zukunftstechnologie, sei hier ein "entscheidender Mosaikstein". Sie helfe bei der Verarbeitung großer Datenmengen. Diese fielen im digitalen Zeitalter in immer größerer Menge an. Auch eine höhere Qualität der Daten könne so erreicht werden. Industrielle Prozesse ließen sich optimieren, Gewinne erhöhen und Kosten senken.

Praktische Bespiele seien automatisierte Produktempfehlungen, Chat-Bots, verbesserte Auslastung von Produktionen, effizientere Lieferketten, flexible Preisgestaltungen oder automatisierte Marketinginstrumente. Für all das könne KI Realdaten in Echtzeit verarbeiten. Nicht weniger als der Wohlstand der Region hänge daran, dass sie diesen Wandel schaffe. Das KI-Zentrum solle über fünf Jahre etwa zehn Millionen Euro kosten. Bis zu 25 Mitarbeiter – oder "Transfer-Manager", wie sie Protzer nennt – ­sollen dort auf 1000 Quadratmetern arbeiten. "Wir haben es nötig", brachte er die Dringlichkeit des Themas auf den Punkt.

Mack befürwortet Vorstoß

Klaus Mack, Vorsitzender des Regionalverbands, befürwortete den Vorstoß. Auch aus dem Ausschuss kam viel Zuspruch. Philipp Jourdan (Grüne) erinnerte jedoch daran, dass KI nicht nur wirtschaftlichen Nutzen habe. Man könne sie auch im Bereich von Verkehr, Klima und Energie einsetzten und so einen breiteren gesellschaftlichen Nutzen erzielen. Das Zentrum solle auch dafür da sein.

Günter Bächle (CDU) unterstütze Protzers Pläne. Hans Vester (SPD) tat dies ebenso. Allerdings gab er zu bedenken, dass mehr KI auch weniger Arbeitsplätze bedeuten könne. Heiko Faber (FWV) sah es positiv, dass die Region endlich versuche, den Rückstand in diesem Bereich aufzuholen.