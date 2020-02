Nordschwarzwald Region wird zur Großbaustelle

Bund und Land sind dabei nicht die einzigen Investoren. Auch die Landkreise, die Forstverwaltungen sowie die Städte und Gemeinden arbeiten an ihrem Straßennetz. Das Regierungspräsidium sei bemüht, die eigenen Vorhaben darauf abzustimmen, damit Orte nicht komplett abgeschnitten sind, weil verschiedene Verwaltungsebenen praktisch an denselben Baustellen baggern lassen. "Dann heißt es wieder: Die sind unfähig in der Planung", sagt Lang. So wird die Sanierung der B 294 bei Besenfeld am Gewerbegebiet in Abschnitte geteilt. Geplant sind zunächst Vorarbeiten im Vorgriff auf die eigentliche Sanierung in 2021. Hier werde für den ÖPNV eine Umfahrung geschaffen. Beim Umbau des Knotens am Nationalparkzentrum Ruhestein hingegen übernehme das RP Karlsruhe die komplette Baustelle, obwohl ein Teil in die Zuständigkeit der Kollegen in Freiburg falle. Dasselbe gilt für den geplanten Ausbau der Landesstraße zwischen Peterzell und Fluorn im Kreis Rottweil.

Absprache mit Bus- und Bahnunternehmen

Auch mit Bus- und Bahnunternehmen sowie den Kollegen der benachbarten Regierungspräsidien muss sich das Referat absprechen. Und den Baufirmen. "Es ist nicht immer so einfach, alle unter einen Hut zu kriegen. Und alle Baustellen anderer Behörden kriegen wir auch nicht mit", so Lang. Dazu komme öffentliche Kritik. "Jeder hat den Anspruch, auf intakten Straßen zu fahren. Aber Sperrungen und Staus will keiner haben."

Das komplette Jahresprogramm lasse sich aller Voraussicht nach ohnehin nicht umsetzen. Das Referat überlade die Liste absichtlich, weil immer mal wieder ein Vorhaben ins Stocken gerate. Dann gehe es an anderer Stelle weiter. Eine Handvoll Projekte werde erfahrungsgemäß in Folgejahre geschoben. "Planungen können sich aus vielfältigen Gründen verzögern, etwa Einsprüchen", so Lang. Bei einfachen Sanierungen des Bestands sei ein Projekt leichter kalkulierbar. Dann würden Probebohrungen genommen, um den Gesamtzustand der Straße einschätzen zu können. Aber auch hier gebe es bisweilen Überraschungen. "Eine Bohrung nur ein paar Meter weiter kann ein ganz anderes Bild vom Untergrund liefern."

Auch auf A8 wird gebaut

Stau wird es noch einmal auf der A8 bei Pforzheim geben. Von Mai bis November soll für 15 Millionen Euro der Belag auf dem sechs Kilometer langen Abschnitt Bergwald II in Fahrtrichtung Stuttgart erneuert werden. "Dann sollte dort erst mal Ruhe sein", so Lang. Die A8 ist dann auch nicht mehr sein Revier. Denn die Straßenbauverwaltung ist im Umbruch. Zum 1. Januar 2021 übernimmt die Autobahn GmbH die Betreuung der Autobahnen. Rund zehn Mitarbeiter des Regierungspräsidiums wechseln in die neue Gesellschaft, so Lang. "Es werden weitgehend die selben Kollegen sein, die schon jetzt für die Autobahnen zuständig sind", sagt Lang, "das Personal fällt ja nicht vom Himmel."