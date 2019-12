Nordschwarzwald. Oft bremsen Bürger das Mobilfunknetz aus

Vereinzelt bremsen technische Probleme

Zwar bremsen vereinzelt auch technische Probleme ("komplexe Anbindungsstrukturen") die Vorhaben, etwa in Dornstetten und in Dettensee. Aber ansonsten wird der Ausbau überwiegend vor Ort verzögert. "Das liegt vor allem an den Haus- und Grundstückseigentümer. Sie wollen keine Sender", so Matthias Proske, Direktor des Regionalverbands.