Nordschwarzwald Naturpark hofft auf "Outdoor Award"

Der Naturpark ist in diesem Wettbewerb gut vertreten. Er stellt drei der fünf von der Jury nominierten Projekte, heißt es in einer Pressemitteilung. Zwei davon fördert der Naturpark mit Mitteln des Landes, der EU und der Lotterie Glücksspirale: "Trekking Schwarzwald", bei dem er auch die Federführung hat, und Cross-Wanderweg "Albtal Abenteuer-Track". Bei "Trekking Schwarzwald" ist das Zelten im Wald abseits der frequentierten Wanderrouten auf sechs ausgewiesenen Lagerplätzen in Naturpark und Nationalpark zwischen Baden-Baden und Freudenstadt erlaubt. Die Plätze können auf www.naturparkschwarzwald.de ab 15. März wieder gebucht werden. Erst dann erhalten die Wanderer eine Wegbeschreibung und GPS-Daten, denn die Plätze sind aus Naturschutzgründen bewusst nicht ausgeschildert.

Preisvergabe erfolgt am 17. Januar auf der CMT

Der "Albtal Abenteuer-Track" der Tourismusgemeinschaft "Albtal Plus" ist ein Wanderweg für sportlich ambitionierte Naturfreunde, die über Stock und Stein gehen. Sie überwinden viele Höhenmeter, umgestürzte Bäume und mit Seilen gesicherte Steilhänge. Der Weg folgt einer festgelegten Route, führt dabei aber dennoch querfeldein.