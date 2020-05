Nordschwarzwald Merkels "Allzweckwaffe" kündigt Rückzug an

Der studierte Jurist lebt in Altensteig (Kreis Calw). Er sei nach dreimaliger Berufung in die Bundesregierung als Parlamentarischer Staatssekretär in drei verschiedenen Bundesministerien am Höhepunkt seiner persönlichen Karriere angelangt. Kurz vor seinem 70. Geburtstag wolle er sich zurückziehen, "solange andere diese Entscheidung noch bedauern".