Nordschwarzwald Mehr Wolfs-Angriffe auf Nutztiere

Besonders in Erinnerung bleibt die Attacke des Wolfes mit dem wissenschaftlichen Namen "GW852m" am 30. April 2018 nahe Bad Wildbad. Rund 40 Schafe starben, die meisten ertranken in einem Bach, in den sie in Panik gerannt waren. Eine wohl noch längst nicht zu Ende gebrachte Debatte über den Umgang mit dem Raubtier ist im Land und auch bundesweit ausgebrochen. Im Verlauf des vergangenen Jahres folgten weitere Risse in den Kreisen Freudenstadt und Rastatt.

Tiere werden heimisch