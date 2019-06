Nordschwarzwald Land investiert in Verkehr und Internet

Ein kurzes Resümee fanden auch die Ereignisse beim Mobilitätskongress am 22. Januar, die Stuttgart als europäische Mobilitätsregion in den Fokus rückte, um dabei vor allem die Verbindung zwischen Schienenverkehr, Wirtschaft und der fortschreitenden Digitalisierung hervorzuheben. Was den zweigleisigen, sechs Kilometer langen Abschnitt der Gäubahn zwischen Horb und Neckarhausen betrifft, ist mittlerweile ein Finanzierungsvereinbarung zwischen Bund und Bahn unterzeichnet worden. Der Baubeginn selbst wird für 2020 anvisiert, die Gesamtkosten werden bislang auf 35 Millionen Euro beziffern. Nach dessen Beendigung soll es mit dem Abschnitt zwischen Rottweil und Neufra weitergehen.

Baubeginn nächstes Jahr?

Gegen Ende der Versammlung wurde noch über den Ist-Zustand der Internet-Breitbandversorgung informiert, wobei mittlerweile in sämtlichen Städten eine Verfügbarkeit von über 95 Prozent besteht. Akuter Handlungsbedarf sieht der Regionalverband vor allem in den ländlichen Gebieten, wo bisweilen nicht mal zehn Prozent aller Haushalte einen solchen Zugang haben. Während Freudenstadt vergleichsweise gut dasteht, steckt die Entwicklung in Alpirsbach, Loßburg, Dornstetten und Bad Rippoldsau-Schapbach noch in den Kinderschuhen.